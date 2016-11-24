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«الصحة»: بدء تلقي عروض أسعار أدوية الأورام تمهيدًا للتعاقد على أفضل سعر

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«الصحة»: بدء تلقي عروض أسعار أدوية الأورام تمهيدًا للتعاقد على أفضل سعر «الصحة»: بدء تلقي عروض أسعار أدوية الأورام تمهيدًا للتعاقد على أفضل سعر

وزارة الصحة والسكان

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تلقيها عروضًا للأسعار من شركات أدوية الأورام، وجاري فحصها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لاختيار أفضل عرض فيما بتعلق بالأسعار، وذلك لفتح الاعتماد المالي مباشرة.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، قد أعلن أمس الأربعاء، عن موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على فتح اعتماد مالي بقيمة 31 مليون، دولار لشركة متخصصة في استيراد أدوية مشتقات الدم، وذلك بعد إجراء ممارسة بين عدد من شركات مشتقات الدم الموجودة بالسوق المصري، حيث تم اختيار أقل عرض تخفيض، وذلك لتوفير أدوية مشتقات الدم بما يكفي لمدة عام.

وأشارت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إلى أن الإدارة بدأت في دراسة الإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية في ، تشجيعًا للاستثمار، وإزالة كافة المعوقات أمام الشركات لتسجيل منتجاتها وطرحها في الأسواق لسد أي عجز موجود، وذلك تنفيذًا لما وجه به رئيس مجلس الوزراء.

وقالت، إن فتح السوق المصري لجميع الشركات العالمية تشجيعًا للاستثمار، يتم وفقًا للمتطلبات الرقابية الدولية المتعارف عليها والمعمول بها.

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