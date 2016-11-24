لأول مرة..فتح منفذ لبيع بضائع الأسواق الحرة بدون جواز سفر بمطار القاهرة

افتتح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، منفذ بيع شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، والذي يسمي “سوق ٦٠٠” ، والموجود في صالة ٢ بمبنى الركاب رقم ١ بمطار القاهرة الدولي، للبيع للجمهور دون جواز سفر، وذلك لاول مرة، والاكتفاء بدفع الرسوم الجمركية المستحقة فقط على السلع، فضلاً عن طرح الشركة لعدد من العروض الخاصة علي السلع والأجهزة الكهربائية والسجاد والعطور، وغيرها من المنتجات المحلية والمستورده التي تتميز بها شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، وتضم أجود وأفضل الماركات العالمية.

وحضر الافتتاح رضا متولي رئيس شركة السياحة والأسواق الحرة، والطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات الشركة.

ومن جانبه، قال رضا متولي رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، أن هذه الخطوة تأتي تيسيرًا علي ركاب الشركة، والذين يفضلون شراء منتجات الأسواق الحرة دون اشتراط أن يكون العميل أحد المسافرين، وسوف يتم دراسة توسعة هذه الفكرة في حال وجود إقبال عليها.