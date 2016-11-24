عودة محمد إبراهيم وباسم مرسى و «جبر» فى تشكيل لقاء الزمالك مع المقاولون العرب

أعلن محمد صلاح المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة عودة محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك لأول مرة منذ إصابته في مباراة صن داونز، في دور المجموعات في شهر يوليو المقبل، كما شهدت عودة علي جبر، وباسم مرسي، واللذان غابا عن مباراتي طنطا والإسماعيلي لظروف مختلفة.

وحاءت القائمة كالتالي:-

في حراسة المرمى: أحمد الشناوى، وجنش، وعمر صلاح.

> في الدفاع: محمد ناصف، وأحمد دويدار، وعلي جبر، ومحمود حمدى، وحسني فتحي، وأسامة إبراهيم، ورمزي خالد.

> في الوسط: طارق حامد، وإبراهيم صلاح، ومعروف يوسف، وشيكابالا، وأيمن حفني، ومحمد إبراهيم.

> في الهجوم: ستانلي، وأحمد جعفر، ومايوكا، وباسم مرسي.

وخرج من القائمة كلًا من: صلاح ريكو، وشوقي السعيد، وأحمد رفعت، وإسلام جمال لأسباب فنية، بينما غاب محمود دونجا، ومصطفى فتحي، وعلي فتحي، ومحمد مسعد، ومحمد مجدي للإصابة.