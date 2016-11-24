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وزير الرياضة يبحث طلبات الدراويش مع مجلس إدارة الإسماعيلى

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وزير الرياضة يبحث طلبات الدراويش مع مجلس إدارة الإسماعيلى وزير الرياضة يبحث طلبات الدراويش مع مجلس إدارة الإسماعيلى

الخميس، 24 نوفمبر 2016 05:40 م

>كتب رامى ناجى - نانسي القاضي

 

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وإبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلي،  خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فور وصوله إلى استاد الإسماعيلية مساء اليوم الخميس للاجتماع مع مجلس إدارة الدراويش لبحث مطالبهم.

 

وتتضمن زيارة الوزير للإسماعيلية تفقد فرع النادى الاجتماعى للإسماعيلي بأرض النخيل والتعرف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من حجم الإنشاءات الجارية بالفرع، والتى تضم ملاعب كرة قدم ، وملاعب أكريليك متعددة الأغراض وحمام السباحة، والمبنى الاجتماعى.

 

 

 

 


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