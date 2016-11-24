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مصرع ٤ وإصابة ٢٣ خلال حادث تصادم بالقليوبية

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مصرع ٤ وإصابة ٢٣ خلال حادث تصادم بالقليوبية مصرع ٤ وإصابة ٢٣ خلال حادث تصادم بالقليوبية

>القليوبية خالد حجازى

 

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب  23  في حادث تصادم  بين عدد من السيارات وأتوبيس نقل ركاب بطريق قليوب - شبين القناطر بسبب السرعه الجنونية.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بوقوع حادث تصادم مروع على طريق شبين – قليوب، وانتقل العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية وتبين اصطدام  عدد من السيارات وأتوبيس نقل ركاب بين قريتي رمادة وناي بسبب السرعة الزائدة بين عدد من السيارات.


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