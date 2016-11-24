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القبض على شقيق مستريح ميناء دمياط

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القبض على شقيق مستريح ميناء دمياط القبض على شقيق مستريح ميناء دمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

القت مباحث مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط القبض على "ط. ي. ع 45 عام" شقيق "ع. ي. ص" الشهير بمستريح ميناء دمياط والمحبوس على ذمة قضايا نصب، وذلك بتهمة تدشين صفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لسب ضحايا شقيقه .

وقال معروف حمودة أحد ضحايا المستريح والذى حرر محضرا ضد المتهم بمباحث الانترنت بمديرية أمن الدقهلية وآخر بنقطة شرطة الروضة  أن المتهم دشن صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وقام بالخوض فى أعراض عدد من السيدات اللائى تقدمن ببلاغات ضد المستريح واتهمنه بالنصب .

جدير بالذكر أن  المستشار  محمود عبد اللطيف رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنح فارسكور قرر حجز قضية مستريح ميناء دمياط، إلى يوم 28 نوفمبر للنطق بالحكم فى القضية رقم 6031 لسنة 2016 جنح فارسكور والمقيدة برقم 126 لسنة 2016.


>ويواجه المتهم "ع. ص" اتهامات بتلقى مبالغ مالية من 26 شاكياً من أبناء قرية أبو جريدة الواقعة فى نطاق مركز فارسكور وآخرين من القرى المجاورة، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير من خلال إحدى الشركات الوهمية مقابل تحقيق أرباح مالية، إلا أنه استولى على تلك المبالغ، والتى قدرت فى مجملها ما يقرب من 20 مليون جنيه مصرى، وامتنع عن ردها لأصحابها حين المطالبة بها.

 


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