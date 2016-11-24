بالصور..ضبط 19 طن سكر داخل مخزن مواد بناء ببني سويف ‎

تمكنت إدارة تموين إهناسيا ببني سويف، اليوم الخميس، خلال حملة مكبرة من ضبط 19 طن سكر حر، معبأ داخل أجولة داخل مخزن مواد بناء وتسيلح، معدة لبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وقال شعبان عبد العظيم مدي إدارة تموين إهناسيا، أن الضبطية جاءت بمعلومة عن تخزينها لاحتكار الأسواق بها، وبيعها بأسعار عالية، تحت مسمي تعبأتها بشكل مخالف للقانون .

وضبطت حملة من إدارة تموين إهناسيا، بالتعاون مع مكتب تموين العواونة، برئاسة شعبان عبد العظيم مدير الإدارة وعضوية حمدي سعد، وعبدالغفار عبد الواحد، وجابر جودة، وأحمد عرفة، 19 طن سكر حر معبأ داخل أجولة داخل مخزن حديد وتسليح بقرية كوم الرمل البحري، دائرة إهناسيا، ومجهزة لبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وحرر محضر بالواقعة رقم 17182 إهناسيا.