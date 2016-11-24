إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بالتعدي على شريك «مجدي مكين» بكفالة 1000 جنيه

قررت نيابة غرب القاهرة، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، ورئيس النيابة المستشار هيثم أبو ضيف، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل أمين شرطة متهم بالاعتداء بالضرب على “شريك” مجدي مكين، داخل قسم الأميرية بكفالة ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، إن “مينا” هو آخر من رأى القتيل مجدي مكين، ولم يرى الواقعة، وسمعها من أحد الأشخاص، واتهم ضابط قسم شرطة الأميرية، النقيب كريم مجدي بتعذيبه وقتله.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي للمجني عليه مجدي مكين، لبيان وجود آثار تعذيب من عدمه، وبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وكذلك طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة.

وقال النقيب كريم مجدي في تحقيقات نيابة الزيتون الجزئية، إنه كان يمر الإثنين الماضي، ومعه عدد من أمناء الشرطة لتفقد الحالة الأمنية ليلًا بالمنطقة، واشتبه في 3 أشخاص يستقلون عربة “كارو”، وعندما لاحظوا القوة الأمنية، حاولوا الهروب، وأثناء ذلك انزلقت قدم الحصان، واصطدمت العربة التي يستقلونها بسيارة “فولكس “كانت متوقفة، فوقعوا جميعهم على الأرض.

وأضاف كريم، إنه تم ضبط الثلاثة أشخاص وعثر بحوزتهم على 20 علبة ترامادول، وبدون أي إثبات هوية، وأشار الضابط إلى أنه بعد القبض على المتهمين الثلاثة، اقتادهم إلى القسم وأثناء تحرير المحضر وقع أحد المتهمين”مجدى مكين” على جانبه الأيمن، وحاولوا إفاقته إلا أنه لم يستجب، فخرج به إلى مستشفى الزيتون التخصصى، الذي أكد أنه فارق الحياة.

وأكمل كريم، البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية تبين ارتباك 3 أشخاص يستقلون عربة كارو من أعلى كوبرى مسطرد قاصدين الزاوية الحمراء محل إقامتهم، حيث قاموا بتغيير مسارهم ومرورهم بسرعة جنونية لتخطى القوة الأمنية، وأصابوا من يعترض طريقهم وبملاحقتهم تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 20 شريطا من الأقراص المخدرة.

واتخذت مباحث الأميرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتبين أن المتهمين هم “محسن.ن” متهم سابق اتهامه في قضية آداب عامة بقسم الزاوية، و”محمود.م” صاحب عربة الكارو، و”مجدى.م” 51 سنة، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بقسم الزاوية، وأثناء التحقيق ومناقشة المتهمين سقط المتهم الثالث على الأرض، وأثناء نقله للمستشفى، توفى إثر أزمة قلبية حادة أدت لوفاته في الحال ،وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.