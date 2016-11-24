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تجديد حبس المتهمين بقتل «ريجيني» بعد قبول استئناف النيابة

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تجديد حبس المتهمين بقتل «ريجيني» بعد قبول استئناف النيابة تجديد حبس المتهمين بقتل «ريجيني» بعد قبول استئناف النيابة

جوليو-ريجيني

 

قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف نيابة القاهرة الجديدة على قرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل ٤ متهمين بتزعم تشكيل عصابي لسرقة الأجانب بالإكراه، وقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى عيسى تجديد حبس المتهمين ٤٥ يومًا على ذمة القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أمرت منذ يومين بإخلاء سبيل المتهمين، إلا أن النيابة استأنفت على القرار أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت نيابة شبرا الخيمة نسبت لرشا عبد الفتاح، وشقيقها، وزوجها جمال عبدالمجيد، وزوجة شقيقها وتدعى مبروكة عفيفي، اتهامات التستر على مجرم وإخفائه عن العدالة، والاحتفاظ بمتحصلات سرقة المتهم مع علمهم بنشاطه الإجرامي.

 

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