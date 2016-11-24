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«الصحة» ترسل فريق طبي لمستشفى قليوب لمتابعة مصابي حادث «القناطر»

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«الصحة» ترسل فريق طبي لمستشفى قليوب لمتابعة مصابي حادث «القناطر» «الصحة» ترسل فريق طبي لمستشفى قليوب لمتابعة مصابي حادث «القناطر»

وزير الصحة والسكان

 

كلف الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة، بالتوجه إلى مستشفى قليوب المركزي على رأس فريق طبي من جميع التخصصات الطبية، وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتقديم الدعم الطبي ونقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة إذا اقتضت الضرورة.

هذا وقد لقي ٥ أشخاص مصرعهم وأصيب ٢٠ أخرين حتى الآن في حادث تصادم أتوبيسين، و سيارة نقل وسيارة ملاكي بطريق شبين القناطر – قليوب بمحافظة القليوبية.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والإصابات إلى مستشفى قليوب المركزي بمشاركة ٦ سيارات إسعاف.

وأوضح الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والذي انتقل فور وقوع الحادث إلى المستشفى، أنه يتم الآن نقل ٣ من حالات الإصابة إلى معهد ناصر، وهم يعانون من كسور بالوجة والفكين، وأن جميع الإصابات تتلقى العلاج اللازم بالمستشفى.

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