إدارة «القاهرة السينمائي» تنفي دعوة الممثل الإباحي شريف طلياني للحضور

أكدت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى، أن ما يثار حول دعوة ممثل البورنو المصرى المقيم فى إيطاليا شريف طلياني، لحضور فعاليات المهرجان هو أمر عار تمامًا من الصحة.

وقالت إدارة المهرجان عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “إن إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لا تقوم بدعوة أى شخص بدون صفة لحضور فعاليات المهرجان”.

وتابعت: “وكل من تمت دعوتهم من الخارج هم ممثلو أفلام مشاركة أو أعضاء لجان تحكيم أو إعلاميين أو مشاركين فى ملتقى القاهرة السينمائى”.

جاء رد ادارة المهرجان بعدما انتشرت شائعات تردد دعوة المهرجان لممثل البورنو والافلام الاباحية المصري شريف طلياني ، الذي يمتلك الجنسية المصرية والايطالية .