إدراج احتياجات قرى دسوق ضمن الخطة الثلاثية

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق، اليوم الخميس، اجتماعاً لإدراج احتياجات القرى من خدمات متعددة ضمن الخطة الثلاثية، والخطة المستقبلية لمركز ومدينة دسوق كما تابع نائب رئيس مجلس المدينة الأعمال الجارية لإنشاء خط الصرف الصحى الجديد.

وقال أسامة سعد كامل نائب رئيس مركز ومدينة دسوق ، إن اجتماعاً عقد بحضور مديري المصالح الحكومية، ورؤساء القرى، ومديرى ادارة الوحدة المحلية، لمتابعة وتنسيق الخطة المستقبلية عن عام 2017/ 2018، والخطة الثلاثية عن عام 2017/ 2020 م، لادراج احتياج القرى من مشروعات أو تطوير لكافة القطاعات المختلفة، وعلى رأس أولويات الاحتياجات الهامة مثل المدارس والصرف الصحى والصحة، وأن تكون خطة واقعية ومنطقية مدروسة، وموثقة بالمعلومات مع تحديد التكلفة التقديرية لكل مشروع هذا، مؤكداً إنه كلف رؤساء القرى بإعداد الخطتين وتسليمها لديوان الوحدة بحد أقصى الاثنين القادم.

وأضاف السيد شنقار نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تابع الأعمال الجارية بإنشاء خط الصرف الصحى الجديد بداية من منطقة كورنيش النيل الكوبرى العلوى مروراً بنادى القضاء وقصر المنتزة والحديقة حتى محطة الصرف رقم 5 خلف المحلج ، لحل مشكلة الصرف الصحى بكورنيش النيل، وحماية نهر النيل بمدينة دسوق من التلوث للوقوف على ما تم انجازه من أعمال.

ولفت السيد شنقار إلى الإنتهاء من أعمال خط الصرف الصحى الجديد بطول 100م وتركيب ماسوره 10 بوصة ، وجاري استكمال باقى الأعمال.