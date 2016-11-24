مياه القناة تنظم ندوات لترشيد استهلاك المياه

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت شركة مياه القناة بالإسماعيلية، ندوة توعية لطلاب وطالبات مدرسة السكة الحديد الابتدائية المشتركة بالإسماعيلية، وذلك فى إطار استكمال منظومة التوعية التى وافق عليها المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة إنه تم التنسيق مع قسم المشاركة المجتمعية بإدارة شمال بالإسماعيلية والمتمثلة فى حضور دعاء محمد العجرودى وحنان سيد العيادى مديرة المدرسة هيام سهمود وعبير سعيد حمدى الأخصائية الاجتماعية.

وأشار عبد المنعم إلى أن الترشيد سلوك دينى ثقافى حضارى فى المقام الأول وليس من أجل قلة أو ندرة المياه فالترشيد فى المطلق مع كل الأشياء نابع من قيم دينية بعدم الإسراف، مبينًا دور القطاعات فى خدمة إنتاج مياه الشرب الصالحة من حيث الجودة والنوعية.

ووضحت الدكتورة عبير خليل، مدير العلاقات العامة، السلوكيات الايجابية من أجل ترشيد المياه والسلوكيات السلبية التى يجب تجنبها لعدم الإسراف وذلك من خلال بيان تطبيقى على تلك السلوكيات.