إزالة التعديات على 4 أراضى زراعية بحملة أمنية مكبرة بالسنطة الغربية

الغربية - اسلام الخياط

تمكنت مديرية أمن الغربية بالإشتراك مع مجلس مدينة السنطة والجهات المعنية اليوم الخميس، من إزالة حالات تعد علي 4 قطع أراض زراعية بدائرة مركز السنطة.

ترأس الحملة أحمد المغاورى سليمان مساعد رئيس مركز ومدينة السنطة والنقيب سميح جاد من مديرية أمن الغربية وأبواليزيد ماضى مسئول حماية الأراضي بالزراعة.

وأسفرت عن إزالة تعديات علي 4 قطع أرض زراعية بدائرة المركز الأولى 740 متر تمت إزالة كلية والثانية 760 متر إزالة جزئية والثالثة 1050 متر إزالة جزئية و 1150متر إزالة جزئية.

وتم تحرير المحاضر بشأن الإزالات المنفذة وإخطار الجهات المعنية لتحرى شئونها.