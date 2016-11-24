اجتماع موسع بمكتب السكرتير العام للغربية لبدء تطوير المناطق العشوائية

الغربية عادل ضرة

عقد اليوم الخميس اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية، اجتماعًا موسعًا بمكتبه بحضور اللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية بالمحافظة، وتامر أبو النجا رئيس مدينة المحلة، وأحمد فكرى، رئيس حى ثان المحلة، ومسعد داود رئيس حى أول، ونواب المدينة الدكتور محمود شحاتة، والدكتور محمد خليفة، ونعمت قمر، لبحث البدء فى تطوير المناطق العشوائية الثلاثة بمدينة المحلة وهى مناطق صندفا وأبو شاهين وسوق اللبن بتكلفة 21 مليون جنيه.

وتم الاتفاق على البدء فى منطقتى أبو شاهين وصندفا لتطوريهما على أن يتم البدء فى منطقة سوق اللبن لحين الانتهاء من المرحلة الأولى، صرح بذلك اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية، وأضاف أنه تم إسناد أعمال التطوير لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة على أن يتم البدء خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم التوقيع على أعمال التطوير.