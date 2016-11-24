رياح باردة تضرب شمال سيناء وتؤثر على حركة السير

شمال سيناء ـ محمد حسين

ضربت شمال سيناء اليوم رياح شديدة البرودة تسببت فى تراجع حركة السير على الطرق، ورفعت محافظة شمال سيناء حالة الاستعداد خشية مزيد من تقلب الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

وقال مصدر بغرفة عمليات محافظة شمال سيناء، إنه لم يبلغ عن حوادث نتيجة الموجة الباردة، التى ضربت المحافظة، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية فى مدن المحافظة فى وضع استنفار تحسبا لهطول أمطار وجريان السيول فى الوديان بمناطق وسط سيناء وتشمل حالة الاستنفار التنبيه على المستشفيات بقائها فى حالة استعداد على مدار الساعة.

وأضاف المصدر، أنه تم تطهير كل مجارى الوديان التى تسير منها الوديان، وأن غرف العمليات بمجالس المدن تتابع الموقف بالتعاون مع سكان المناطق والقرى التى تمر بها الوديان.