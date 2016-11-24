جاستن بيبر يلكم أحد معجبيه في وجهه

كشفت تقارير صحفية أمس الأربعاء، أن المغني الكندي الشهير جاستن بيبر Justin Bieber لكم معجباً في وجهه لدى وصوله لمقر إقامة حفله في برشلونة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت الصور جاستين البالغ من العمر 22 عاماً، وهو يلكم المعجب من نافذة سيارته لدى سير السيارة في ساحة بالاو سانت خوردي من أجل إحياء آخر حفل في جولته الغنائية "Purpose".

وقالت الصحيفة إن المعجب اقترب من سيارة بيبر أثناء سيرها بسرعة بطيئة، ولكن النجم أخرج يده من سيارته ولكمه في وجهه، وبعدما ابتعدت السيارة ظهر الرجل وهو يعاني من الصدمة بالإضافة لوجود دم على شفتيه.

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