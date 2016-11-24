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بالصور: مشاهير تركيا في حفل افتتاح فيلم "فرصة ثانية"

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الخميس 24-11-2016 16:46

شارك عدد من مشاهير تركيا الممثل والمغني والمخرج أوزجان دنيز الشهير بعمران في "لعبة القدر"، والممثلة الجميلة نورغول يشلشاي الشهيرة بالسلطانة كوسيم، حفل افتتاح فيلمهما "فرصة ثانية" في سينما (كانيون مول) وسط إسطنبول.
ويُعدّ هذا ثاني لقاء فني لهما بعد 14 عاماً على تقديمهما مسلسل "قصر الحب" الذي حقق نجاحاً عربياً وعالمياً كاسحاً وقتئذٍ.
وصادف عند تصوير الفيلم بلوغ بطلته نورغول يشلشاي الأربعين عاماً من عمرها، فاحتفل أوزجان بعيد ميلادها بطريقة مميزة مع فريق الفيلم، ما أسعدها جداً.
ومن بين المشاهير الذين حضروا: الممثل بوراك ساياشار وزوجته الممثلة خديجة شندل الشهيرة برفيف، شريكة أوزجان دنيز في مسلسله الأخير (لعبة القدر)، والممثلة بيغوم كوتوك الشهيرة بديما البطلة الثانية في (لعبة القدر)، وهاندة دوغان ديمير الشهيرة بزينب.
ومن المتوقّع أن يحقق الفيلم الرومانسي إيرادات عالية لتمتع الثنائي بشعبية كبيرة في تركيا.

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