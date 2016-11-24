تأجيل إعادة محاكمة 54 إخوانيا بقضية "اقتحام مكتب بريد" بالمنيا لـ24 نوفمبر

المنيا- حسن عبد الغفار

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الخميس، المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 54 من عناصر الإخوان فى قضية اقتحام مكتب البريد بمركز ديرمواس، إلى جلسة 29 نوفمبر، للمرافعة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين المحبوسين، كما استمعت إلى أمر الإحالة، وأقوال بعض الشهود الواردة أسماءهم بأمر الإحالة.



> وكانت المحكمة فى جلستها الماضية قد اطلعت على الأحراز المرفقة بأوراق القضية، والتى يحاكم فيها 54 من عناصر الإخوان، بينهم 20 محبوسا على ذمة القضية، التى تعود إلى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتعاد محاكمتهم مرة أخرى بعد الحكم عليهم فى 31 من أغسطسي الماضى بالسجن المشدد والمؤبد بحق المتهمين المتورطين فى اقتحام وحرق مكتب بريد ديرمواس جنوب محافظة المنيا.



>وعقب الحكم الأول أصدر الحاكم العسكرى قراراً بإلغاء أحكام المؤبد والتى صدرت ضد 34 متهما غيابياً، وبالسجن 5 سنوات بحق 20 آخرين حضوريا، متورطين فى حرق واقتحام مكتب البريد بمركز ديرمواس.