أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل إعادة محاكمة 54 إخوانيا بقضية "اقتحام مكتب بريد" بالمنيا لـ24 نوفمبر

Google+ Print
تأجيل إعادة محاكمة 54 إخوانيا بقضية "اقتحام مكتب بريد" بالمنيا لـ24 نوفمبر تأجيل إعادة محاكمة 54 إخوانيا بقضية "اقتحام مكتب بريد" بالمنيا لـ24 نوفمبر

>المنيا- حسن عبد الغفار

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الخميس، المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 54 من عناصر الإخوان فى قضية اقتحام مكتب البريد بمركز ديرمواس، إلى جلسة 29 نوفمبر، للمرافعة. 

 

واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين المحبوسين، كما استمعت إلى أمر الإحالة، وأقوال بعض الشهود الواردة أسماءهم بأمر الإحالة.

 
> وكانت المحكمة فى جلستها الماضية قد اطلعت على الأحراز المرفقة بأوراق القضية، والتى يحاكم فيها 54 من عناصر الإخوان، بينهم 20 محبوسا على ذمة القضية، التى تعود إلى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتعاد محاكمتهم مرة أخرى بعد الحكم عليهم فى 31 من أغسطسي الماضى بالسجن المشدد والمؤبد بحق المتهمين المتورطين فى اقتحام وحرق مكتب بريد ديرمواس جنوب محافظة المنيا. 


>وعقب الحكم الأول أصدر الحاكم العسكرى قراراً بإلغاء أحكام المؤبد والتى صدرت ضد 34 متهما غيابياً، وبالسجن 5 سنوات بحق 20 آخرين حضوريا، متورطين فى حرق واقتحام مكتب البريد بمركز ديرمواس. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365