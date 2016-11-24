أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة عاطل ملقاة وسط أرض زراعية بالمحلة

Google+ Print
العثور على جثة عاطل ملقاة وسط أرض زراعية بالمحلة العثور على جثة عاطل ملقاة وسط أرض زراعية بالمحلة

> الغربية- إسلام الخياط

شهدت قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، حالة من الذعر والفزع بعد العثور على جثة وسط أرض زراعية.   

 

وكان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير مباحث الجنائية بورود بلاغ بالعثور على جثة عاطل ملقاة وسط الأراضى الزراعية بقرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد محمد البرلسى رئيس مباحث مركز المحلة، وتبين من التحريات الأمنية والفحص، أن الجثة لعاطل يدعى السيد علاء عبد الحميد على وشهرته "سيكا"  16 سنة، ومقيم بقرية بشبيش التابعة لدائرة المركز، ولا يوجد به إصابات ظاهرية

 

وأمر اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية فريق البحث بسرعة الوصول للجناة ومعرفة أسباب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بتحويل الجثمان إلى الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365