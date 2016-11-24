العثور على جثة عاطل ملقاة وسط أرض زراعية بالمحلة

الغربية- إسلام الخياط

شهدت قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، حالة من الذعر والفزع بعد العثور على جثة وسط أرض زراعية.

وكان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير مباحث الجنائية بورود بلاغ بالعثور على جثة عاطل ملقاة وسط الأراضى الزراعية بقرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد محمد البرلسى رئيس مباحث مركز المحلة، وتبين من التحريات الأمنية والفحص، أن الجثة لعاطل يدعى السيد علاء عبد الحميد على وشهرته "سيكا" 16 سنة، ومقيم بقرية بشبيش التابعة لدائرة المركز، ولا يوجد به إصابات ظاهرية

وأمر اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية فريق البحث بسرعة الوصول للجناة ومعرفة أسباب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بتحويل الجثمان إلى الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة.