السجن 10 أعوام لـ 15 من عناصر الإخوان بالسويس وبراءة 4

السويس- سيد نون

قضت محكمة جنايات السويس بالسجن 10 سنوات غيابياً لـ 15 متهماً من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه، بتهمة التحريض على العنف والتخريب واستعرض القوة والاعتداء على ضابط ومجند .

كما برأت المحكمة 4 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، وامرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة ومتابعتها .

وتعود تفاصيل القضية التي تحمل رقم 3878 لسنة 2014 جنايات السويس، الى مطلع العام قبل الماضى حين قام عدد من انصار الجماعة الإرهابية ومؤيدين المعزول بالتجمهر والتظاهر بضاحية الملاحة التابعة لحى السويس، والاعتداء على ضابط شرطة ومجند من قوة قسم السويس، ومجند .

وتمكنت عناصر التأمين من ضبط 4 متهمين، أحيلوا للنيابة، فيما هرب 15 متهما اخرين، وجهت لهم النيابة العامة اتهامات التجمهر والاعتداء على المواطنين واستعراض القوة الاعتداء علي ضابط ومجند شرطة ومواطن .