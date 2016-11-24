ضبط متهم لتصنيع الأسلحة النارية بالسلام

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط أحمد م ع 36 عاما صاحب ورشة حداده و محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية مخدرات بالسلام ثان لقيامة بتصنيع الأسلحة داخل الورشة و الاتجار فيها .

و بتقين الإجراءات و الأكمنة اللازمة تمكنوا من ضبط عدد 2 فرد خرطوش عيار 12 مم ، بندقية خرطوش “مقروطة” ، عدد 18 ماسورة معدة للتصنيع ، عدد 8 مقابض لفرد خرطوش ، 10 ياى ، 6 ابر ضرب نار ، أدوات تصنيع عبارة عن منجلة حدادى وشنيور و مقص و صاروخ .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية و الاتجار فيها .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق فى ذلك .