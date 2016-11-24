أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مران صباحى لمستبعدى الزمالك أمام المقاولون غدا بسبب الراحة

Google+ Print
مران صباحى لمستبعدى الزمالك أمام المقاولون غدا بسبب الراحة مران صباحى لمستبعدى الزمالك أمام المقاولون غدا بسبب الراحة

>كتب أحمد توفيق

قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح إقامة المران الخاص باللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة المقاولون العرب فى العاشر صباح غدا الجمعة بملعب حلمى زامورا بالنادى .

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون بعد غد السبت فى الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت ويؤدى الفريق مرانه غدا على ملعب المباراة فى السابعة مساء .

ويشارك فى مران مستبعدى الزمالك غدا محمد مجدى وعلى فتحى و شوقى السعيد وإسلام جمال وأحمد رفعت وصلاح ريكو.

وجاء قرار جهاز الزمالك بإقامة المران فى العاشرة صباحا لمنح اللاعبين فترة مناسبة للحصول على راحة بسبب ضغط المباريات فى الدورى .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365