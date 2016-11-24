مران صباحى لمستبعدى الزمالك أمام المقاولون غدا بسبب الراحة

كتب أحمد توفيق

قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح إقامة المران الخاص باللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة المقاولون العرب فى العاشر صباح غدا الجمعة بملعب حلمى زامورا بالنادى .

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون بعد غد السبت فى الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت ويؤدى الفريق مرانه غدا على ملعب المباراة فى السابعة مساء .

ويشارك فى مران مستبعدى الزمالك غدا محمد مجدى وعلى فتحى و شوقى السعيد وإسلام جمال وأحمد رفعت وصلاح ريكو.

وجاء قرار جهاز الزمالك بإقامة المران فى العاشرة صباحا لمنح اللاعبين فترة مناسبة للحصول على راحة بسبب ضغط المباريات فى الدورى .