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عودة باسم وجبر وإبراهيم لقائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

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عودة باسم وجبر وإبراهيم لقائمة الزمالك أمام المقاولون العرب عودة باسم وجبر وإبراهيم لقائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

>كتب أحمد توفيق

أعلن الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب بعد غد السبت فى الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز .

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا على النحو التالى :-

أحمد الشناوى و طارق حامد و إبراهيم صلاح ورمزى خالد وأحمد جعفر وشيكابالا و محمد ناصف وحسنى فتحى وأيمن حفنى ومعروف يوسف ومحمود جنش وباسم مرسى وأحمد دويدار ومحمد إبراهيم والنيجيرى ستانلى والزامبى مايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وعمر صلاح .

فيما تقرر استبعاد محمد مجدى ومحمد مسعد وعلى فتحى ومصطفى فتحى ومحمود دونجا للإصابة و أحمد توفيق لتواجده بالتجنيد و شوقى السعيد وإسلام جمال وأحمد رفعت وصلاح ريكو لأسباب فنية .


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