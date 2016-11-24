عودة باسم وجبر وإبراهيم لقائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

كتب أحمد توفيق

أعلن الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب بعد غد السبت فى الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز .

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا على النحو التالى :-

أحمد الشناوى و طارق حامد و إبراهيم صلاح ورمزى خالد وأحمد جعفر وشيكابالا و محمد ناصف وحسنى فتحى وأيمن حفنى ومعروف يوسف ومحمود جنش وباسم مرسى وأحمد دويدار ومحمد إبراهيم والنيجيرى ستانلى والزامبى مايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وعمر صلاح .

فيما تقرر استبعاد محمد مجدى ومحمد مسعد وعلى فتحى ومصطفى فتحى ومحمود دونجا للإصابة و أحمد توفيق لتواجده بالتجنيد و شوقى السعيد وإسلام جمال وأحمد رفعت وصلاح ريكو لأسباب فنية .