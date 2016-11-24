باسم مرسى يعود لدكه الزمالك أمام المقاولون ومايوكا يقود الهجوم

كتب أحمد توفيق

ينضم باسم مرسى مهاجم نادي الزمالك لقائمة فريقه استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد السبت ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز بعد غيابه عن آخر مباراتين أمام طنطا ثم الإسماعيلى .

باسم مرسى احتفل بزفافه منذ أيام

واحتفل باسم مرسى بزفافه منذ أيام فى حضور عدد من نجوم الزمالك، لكنه عاد سريعا للمشاركة فى تدريبات فريقه ليكون قادر على التواجد فى المباريات القادمة بشكل طبيعى رافضا الحصول على راحة طويلة .

باسم مرسى لن يشارك أساسيا أمام المقاولون

ورغم عودة باسم مرسى لقائمة الزمالك أمام المقاولون لكنه لن يتواجد فى التشكيلة الأساسية حيث أستقر الجهاز الفنى على الإبقاء عليه فى مقاعد البدلاء خلال المباراة مع إمكانية مشاركته لكن غيابه عن التدريبات لفترة جعل جهاز الزمالك يرفض الدفع به أساسى بخلاف معاناته من إصابة مؤخرا تعرض لها خلال تواجده فى صفوف المنتخب الوطنى لمواجهة غانا بتصفيات مونديال روسيا 2018 والتى حسمها الفراعنة بثنائية نظيفة .

مايوكا يعوض غياب باسم مرسى فى لقاء الذئاب

وسيقود الزامبى إيمانويل مايوكا هجوم الزمالك فى مباراة المقاولون العرب لتعويض غياب باسم مرسى بعدما أستقر الجهاز الفنى على منح المهاجم الزامبى الفرصة عقب تألقه فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بعد مشاركته كبديل فى آخر 15 دقيقة ونجاحه فى تهديد دفاعات الدراويش حتى نهاية المباراة .