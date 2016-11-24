الزمالك ينقل مرانه غدا لبتروسبورت استعدادا للمقاولون

كتب أحمد توفيق

قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح نقل مران الفريق الجماعى غدا الجمعة ليقام فى ملعب بتروسبورت بدل من حلمى زامورا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد فى الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز .

واختار جهاز الزمالك 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب هم أحمد الشناوى و طارق حامد و إبراهيم صلاح ورمزى خالد وأحمد جعفر وشيكابالا و محمد ناصف وحسنى فتحى وأيمن حفنى ومعروف يوسف ومحمود جنش وباسم مرسى وأحمد دويدار ومحمد إبراهيم والنيجيرى ستانلى والزامبى مايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وعمر صلاح .