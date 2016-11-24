أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الخميس 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. وخلاف مع زميل لك فى العمل

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الخميس 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. وخلاف مع زميل لك فى العمل حظك اليوم برج الدلو الخميس 24/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. وخلاف مع زميل لك فى العمل

>

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، أبناء هذا البرج الذى يتمتعون ببعض الصفات أهمها القلب الصافِ والوفاء مع الأصدقاء.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

 

على الرغم من أن علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، إلا أنه يحتاج منك فى الفترة المقبلة بعض الاهتمام والحب وكذلك التقدير الذى يشعره بأنه مازال يحتفظ بمكانته لديك، كما أن اليوم سيكون رائعا للحديث معه فى كل الأمور التى تزعجك.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى

 

أزمة طارئة فى العمل بسبب خلاف مع أحد الزملاء، كما أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية نتيجة للجهد الذى تبذله فى العمل، كذلك من الأفضل أن تكون هادئا فى التعامل مع كافة مشكلات العمل.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى

 

حاول أن تحصل على القسط الكافى من الراحة الأسبوعية، حتى تقدر على استئناف عملك بشكل جيد، ومن الضرورى كذلك أن تفقد الكثير من وزنك حتى تحافظ على صحتك قدر الإمكان.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، ومن ثم عليك أن تستمع إلى نصائح المحيطين بك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى