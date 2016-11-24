تجديد حبس 4 أشخاص من أسرة المتهم بسرقة "ريجينى" 45 يوما

كتبت ندى سليم

قبلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، بالعباسية، اليوم الخميس، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 4 أشخاص من أسرة المتهم طارق سعد، المتورط فى قيادة تشكيل عصابي لسرقة الأجانب بالإكراه والمتهم بسرقة الطالب الإيطالي ريجيني، وأمرت بتجديد حبسهم 45 يوماً.

يذكر أن المحكمة قررت اخلاء سبيل المتهمين إلا أن النيابة استأنفت على القرار.

وأسندت النيابة العامة إلي كل من رشا عبد الفتاح، وشقيقها، وزوجها جمال عبدالمجيد، وزوجة شقيقها وتدعى مبروكة عفيفي، تهمة التستر على مجرم، والاحتفاظ بمتحصلات سرقة المتهم.

وكانت الاجهزة الأمنية عثرت على شنطة بها متعلقات الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، داخل منزلهم بشبرا الخيمة، عقب تصفية المتهم الرئيسي وزعيم التشكيل، و4 آخرين في مواجهة أمنية، في القاهرة الجديدة.