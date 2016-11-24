بعد طلب الزواج من بشرى.. ممثل إباحي ينشر صورة له برفقة ضابط بمهرجان القاهرة السينمائي

نشر ممثل أفلام إباحية “مصري” صورة تجمعه مع أحد أفراد قوات الأمن، خلال حضوره مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية.

ونشر شريف طلياني، ممثل “الأفلام الإباحية” الصورة مرفقة بتعليق :”صورتى مع أحد ضباط مكافحة الأرهاب فى دار الاوبرا

> لو كان معانا فى مجال البورنو كانت ممثلات البورنو قطعوه ، أصله ضابط موز.. تحية لرجال الشرطة اللى كانوا بيأدوا واجبهم المهنى فى تأمين دار الأوبرا المصرية و أحنا ماشيين نضحك و نهزر”.

وفي واقعة ملفتة، حضر “شريف” مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما أجرى التليفزيون المصري لقاءً معه، فيما ينشر “شريف” عبر صفحته على “فيسبوك” منشورات يدعو فيها لترويج السياحة عن طريق “الجنس”.

كما أنه نشر صورة له برفقة الفنانة “بشرى”وكتب فوقها: «مع الفنانة الرقيقة بشرى أثناء مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.. بصراحة أتمنى اتجوزها»، وهو مااثار استياء جمهور بشرى، الذين اكدوا عدم معرفتها بطبيعة عمله.