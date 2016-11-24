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رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترحات إدخال خدمات جديدة في مجال نقل البضائع

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رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترحات إدخال خدمات جديدة في مجال نقل البضائع رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترحات إدخال خدمات جديدة في مجال نقل البضائع

شريف اسماعيل

وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة مقترحات بإدخال مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة فى مجال نقل البضائع، بما يسهم فى احداث نقلة نوعية فى هذا المجال ويعمل على تنمية حركة نقل وتبادل البضائع داخلياً وخارجياً.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقريرًا متكاملًا عن الاجراءات التى يتم اتخاذها لتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكك الحديدية، والتى تشمل تطوير اسطول العربات والجرارات، وكذا تطوير المحطات والمزلقانات، هذا إلى جانب نظم الاشارات على خطوط السكك الحديدية، بما يسهم فى رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة من جانب الهيئة سواء فى مجال نقل الركاب أوالبضائع. كما تم استعراض الموقف المالى للهيئة.

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