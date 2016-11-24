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تدريبات مزدوجة بالزمالك بسبب "العرضيات" ودويدار راحة من التقسيمة

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تدريبات مزدوجة بالزمالك بسبب "العرضيات" ودويدار راحة من التقسيمة تدريبات مزدوجة بالزمالك بسبب "العرضيات" ودويدار راحة من التقسيمة

>كتب أحمد توفيق

حرص محمد صلاح المدير الفنى لنادي الزمالك على تخصيص جزء من المران الجماعى اليوم الخميس للتدريب على الكرات العرضية التى ينوى الاعتماد عليها خلال مباراة المقاولون العرب بعد غد السبت فى الأسبوع الـ 11 للدورى الممتاز .

وجاء تدريب لاعبى الزمالك على العرضيات بطريقة مزدوجة، حيث تدرب المدافعين على التمركز الصحيح حال اعتماد المنافس على الكرات العرضية فيما تدرب المهاجمين على استقبال العرضيات واستغلالها فى إحراز الأهداف .

فيما قام جهاز الزمالك بمنح أحمد دويدار مدافع الفريق راحة من التقسيمة، حيث أدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب وشارك في التدريبات البدنية قبل أن يؤدي جانب من التدريبات الفنية .


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