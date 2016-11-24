"أزمة وسط" تضرب الأهلى قبل مواجهة التعدين ..والبدرى يلجأ لـ3 حلول

كتب محمد عراقى

رغم تحقيق الأهلي للعديد من المكاسب بعد الفوز على طلائع الجيش أمس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام بثلاثية نظيفة، إلا أن مجريات المباراة وضعت الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في مأزق كبير بعد تعرض عمرو السولية لإصابة في العضلة الخلفية، وتعرض أحمد فتحي للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

ويعكف الجهاز الفني على ايجاد حل لأزمة الوسط التي تواجه الفريق في مواجهة النصر للتعدين، بعد تأكد غياب حسام غالي لاستمرار معاناته من إصابة الخلفية وغياب السولية لنفس السبب ، فضلاً عن ايقاف الظهير الأيمن أحمد فتحي بعد حصوله على الإنذار الثالث ،والذي يُجيد اللعب أيضاً في مركز الدفندر.

واستقر الجهاز الفني على 3 حلول لحل الأزمة وهي الدفع بأكرم توفيق بجوار حسام عاشور بشكل أساسي، رغم عودته تواً من اصابة الكاحل، والتي تعرض لها خلال معسكر منتخب الشباب.

الحل الثاني يتمثل فى تصعيد أحد لاعبي فريق الشباب لتعويض النقص العددي في الوسط ويعد أحمد رمضان بيكهام هو الأبرز حال استقرار الجهاز الفني على تصعيد أحد اللاعبين من فريق الأمل في مواجهة التعدين، والحل الأخير هو تغيير مركز أحد اللاعبين ليجاور عاشور في منطقتى الوسط ويعد الأقرب الثنائي عبد الله السعيد وصالح جمعة الذين يجيدوا أيضاً اللعب في مركز الوسط الدفاعي بخلاف مركزهم الأصلي في صناعة اللعب.