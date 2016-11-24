تأجيل فض أحراز «أحداث البحر الأعظم» لـ 14 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ، بقضية”أحداث البحر الأعظم” لجلسة ١٤ديسمبر لاستكمال فض الأحراز.

كانت محكمة الاستئناف، قضت فى وقتٍ سابق بقبول طلب رد الدائرة السابقة التي كانت تنظر القضية برئاسة المستشار معتز خفاجى، بعدما كان دفاع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة، بداعي وجود خصومة بينها وبين المتهمين بالقضية.

> كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بإرتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.