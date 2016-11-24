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البرلمان يصوت على إقالة رئيسة كوريا الجنوبية الشهر المقبل

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البرلمان يصوت على إقالة رئيسة كوريا الجنوبية الشهر المقبل البرلمان يصوت على إقالة رئيسة كوريا الجنوبية الشهر المقبل

رئيسة كوريا الشمالية

أعلن نواب من حزب معارض في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن التصويت حول إقالة رئيسة البلاد بارك كون هيه، المتورطة في فضيحة فساد كبرى، سيجرى في مطلع الشهر المقبل.

وانضم عدد متزايد من أعضاء الحزب الحاكم على الحملة التى تقودها المعارضة لإقالة الرئيسة المتورطة فى فضيحة تتعلق بصديقتها شوى سون-سيل التى استغلت علاقتها بالرئيسة، لابتزاز كبريات شركات البلاد من أجل الحصول على المال وممارسة نفوذ.

وقال وو سانغ-هو زعيم أبرز حزب معارضة “الحزب الديموقراطي” كما نقلت عنه وكالة يونهاب “سنسعى للتصويت على مذكرة الاقالة اعتبارا من 2 ديسمبر وليس بعد 9 من الشهر نفسه”.

وأكد نائب فى حزب ساينوري الحاكم أن إجراء الإقالة سيعرض أمام تصويت برلماني بحلول 9 ديسمبر.

وكانت أحزاب المعارضة مترددة فى المضي بإجراء الأقلية الذى يتطلب ثلثي أصوات البرلمانيين رغم أنها تحظى بإمكانية جمع غالبية فى البرلمان الذى يضم 300 عضو.

لكن الخطوة اتخذت زخما أكبر حين تدخل زعيم الحزب الحاكم كيم موو-سونج، فى الجدل الأربعاء قائلا إنه يجب إقالة بارك بسبب انتهاكها الدستور.

ويؤيد اكثر من 30 نائبا من حزب ساينوري الحاكم إجراء الإقالة فيما الأصوات اللازمة للمذكرة من داخل الحزب هى 29.

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