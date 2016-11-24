ضبط 23 سلاحا أبيض و22 متهما و16 خارجا عن القانون بحملة على شوارع الغربية

الغربية - إسلام الخياط

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من شن حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة والمخدرات والأسلحة بالبيضاء بالغربية.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد من العميد مسعد أبو سكين، رئيس المباحث الجنائية، من شن حملة بشوارع مراكز ومدن محافظة الغربية.

وأسفرت الحملة من ضبط 23 قطعة سلاح أبيض بــ23 قضية و22 متهما هاربا، وتم فحص 12 مسجلا جنائيا، وتم ضبط 16 من العناصر الإجرامية، وضبط عدد 408 قضايا متنوعة، وحررت المحاضر اللازمة لهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.