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تأجيل محاكمة "بديع" و13 آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم" لـ14 ديسمبر

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تأجيل محاكمة "بديع" و13 آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم" لـ14 ديسمبر تأجيل محاكمة "بديع" و13 آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم" لـ14 ديسمبر

>كتب إيهاب المهندس ـ تصوير أحمد معروف

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، لجلسة 14 ديسمبر، لاستكمال فض الأحراز.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية محمد صبحى عباس.

 

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.


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