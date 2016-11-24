تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق بواقعة الهروب من سجن المستقبل

الإسماعيلية – صبرى غانم

قررت النيابة العامة اليوم الخميس تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق فى واقعة هروب 6 مساجين من سجن المستقبل، الذى أسفر عن مصرع ضابط ومواطن وإصابة شرطى أثناء عملية الهروب .

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مركز الإسماعيلية قررت سابقا تجديد حبس المتهمة أميرة صالح زوجة أحد المتهمين الهاربين، والذى تم ضبطه عقب هروبه والمتهم حسين محمد 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهم مساعدة مسجونين على الهرب والاتفاق على دخول أسلحة وذخيرة إلى السجن، ما أدى إلى هروب 6 مساجين ومصرع ضابط ومواطن وإصابة شرطى فى عملية الهروب .

كما تنظر النيابة العامة فى تجديد حبس 4 متهمين آخرين تستروا على المتهمين الهاربين وإيوائهم وساعدوهم على الهروب عقب هروبهم من السجن .

وكان سجن المستقبل قد تعرض منذ مايقرب من شهر لعملية هروب جماعى والأجهزة الأمنية أحبطت المحاولة بينما هرب 6 من المساجين بينهم تكفيريين وجنائيين تم القبض على أحدهما عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد وتم ضبط آخر فى الشرقية .

وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين واستشهد الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث مركز أبو صوير متأثرا بإصابته بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين .