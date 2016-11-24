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"قومى المرأة" بالشرقية يلتقى وكيل وزارة التربية والتعليم

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"قومى المرأة" بالشرقية يلتقى وكيل وزارة التربية والتعليم "قومى المرأة" بالشرقية يلتقى وكيل وزارة التربية والتعليم

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، بإشراف المهندسة سامية عسل، مقرر فرع المجلس ، لقاءا مع الدكتورة فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لبحث أوجه التعاون بين المجلس القومى والتربية والتعليم خلال الأيام القادمة ، وذلك بمقر فرع المجلس بالزقازيق.

وقالت الدكتورة فريدة مجاهد، إنها تدعم نشاط المجلس فى خدمة المرأة بكافة شرائح المجتمع ، مطالبة بفتح ملف مشكلات المرأة فى التربية والتعليم سواء من الطالبات أو المعلمات.

وأضافت أنه سيتم عقد بروتوكولات تعاون مع المجلس القومى للمرأة فى عدة مجالات لدعم وتنمية المنظومة التعليمية بالمحافظة ، وتقديم خدمات أفضل للفتيات.

فيما قالت المهندسة سامية عسل مقررة فرع المجلس ، أن التربية والتعليم اعلنت المشاركة فى احتفالية يوم نبذ العنف ضد المرأة والمقرر إقامتها آخر نوفمبر الحالى ، بمشاركة عدة جهات ، كما أنه جارى استمرار توجيه حملات التوعية فى مدارس الفتيات خاصة مدارس التعليم الفنى والمتوسط حول مخاطر الزواج المبكر ، وزواج القاصرات بالتعاون مع مديرية الصحة.


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