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تحية خاصة من حسام البدرى لظهير الأهلى بعد مواجهة الطلائع

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تحية خاصة من حسام البدرى لظهير الأهلى بعد مواجهة الطلائع تحية خاصة من حسام البدرى لظهير الأهلى بعد مواجهة الطلائع

>كتب محمد عراقى

حرص حسام البدري المدير الفني للأهلي على توجيه تحية خاصة لمحمد هاني ظهير أيمن الفريق بعد ظهوره بمستوي طيب فور مشاركته بمواجهة طلائع الجيش أمس عقب خروج عمرو السولية بداعي الإصابة.

وابدى البدري سعادته بظهور هاني بهذا المستوي رغم ابتعاده منذ فترة طويلة عن المشاركة ،وهو الأمر الذي يعكس ادائه للتدريبات بقوة خلال الفترة الماضية انتظاراً للفرصة.

ويدفع حسام البدري بهاني أساسياً في مواجهة النصر للتعدين المقرر اقامتها الأحد في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري العام ،وذلك بعد تعرض أحمد فتحي الظهير الأيمن الأساسي للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الطلائع.


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