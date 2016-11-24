"بى بى سى": الحكومة السورية تدعو المسلحين بحلب لمباراة كرة قدم ظهر اليوم

كتبت آمال رسلان

دعت الحكومة السورية، اليوم الخميس، المسلحين فى الأجزاء الشرقية المحاصرة بحلب إلى المشاركة فى مباراة "ودية" لكرة القدم.

وقال موقع "بى بى سى عربى"، إن الدعوة جاءت فى منشور ألقى شرقى المدينة، كما أرسلت الحكومة رسائل إلكترونية باسم المحافظة لعناصر المعارضة المسلحة لحضور مباراة فى ملعب الحمدانية بالمدينة.

وقالت الرسالة، "أيها المسلحون فى الأحياء الشرقية لمدينة حلب، يمكنكم المشاركة والحضور فى مباراة القدم التى ستقام فى ملعب الحمدانية يوم الخميس 12 ظهرا"، وعرض على مسلحى المعارضة توفير مخرج آمن لهم عقب المباراة، بحسب الرسالة.

وتعتبر هذه المباراة ترجمة للواقع، حيث أصبحت حلب ملعباً كبيراً لمباراة لا تنتهى بين المسلحين والجيش السورى، وأصبحت البلدة مقسمة بين المناطق الشرقية الخاضعة للمسلحين والمناطق الغربية الخاضعة لسيطرة النظام السورى.

واستأنف الجيش السورى العمليات هناك بعد توقف دام عدة أسابيع، كما شنت عمليات برية ضد مواقع المسلحين على الخطوط الأمامية للمناطق المحاصرة الأسبوع الماضى، وتقول القوات السورية، إنها عازمة على بسط السيطرة الكاملة على مدينة حلب.

ويعيش فى الأجزاء الشرقية من المدينة قرابة 275 ألف شخص تحت الحصار، فى ظل نقص الماء والغذاء، إضافة إلى انعدام الخدمات الصحية حيث أغلقت معظم المستشفيات أبوابها جراء القصف المكثف.