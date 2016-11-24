أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"بى بى سى": الحكومة السورية تدعو المسلحين بحلب لمباراة كرة قدم ظهر اليوم

Google+ Print
"بى بى سى": الحكومة السورية تدعو المسلحين بحلب لمباراة كرة قدم ظهر اليوم "بى بى سى": الحكومة السورية تدعو المسلحين بحلب لمباراة كرة قدم ظهر اليوم

>كتبت آمال رسلان

دعت السورية، اليوم الخميس، المسلحين فى الأجزاء الشرقية المحاصرة بحلب إلى المشاركة فى مباراة "ودية" لكرة القدم.

 

وقال موقع "بى بى سى عربى"، إن الدعوة جاءت فى منشور ألقى شرقى المدينة، كما أرسلت الحكومة رسائل إلكترونية باسم المحافظة لعناصر المعارضة المسلحة لحضور مباراة فى ملعب الحمدانية بالمدينة.

 

وقالت الرسالة، "أيها المسلحون فى الأحياء الشرقية لمدينة حلب، يمكنكم المشاركة والحضور فى مباراة القدم التى ستقام فى ملعب الحمدانية يوم الخميس 12 ظهرا"، وعرض على مسلحى المعارضة توفير مخرج آمن لهم عقب المباراة، بحسب الرسالة.

 

وتعتبر هذه المباراة ترجمة للواقع، حيث أصبحت حلب ملعباً كبيراً لمباراة لا تنتهى بين المسلحين والجيش السورى، وأصبحت البلدة مقسمة بين المناطق الشرقية الخاضعة للمسلحين والمناطق الغربية الخاضعة لسيطرة النظام السورى.

 

واستأنف الجيش السورى العمليات هناك بعد توقف دام عدة أسابيع، كما شنت عمليات برية ضد مواقع المسلحين على الخطوط الأمامية للمناطق المحاصرة الأسبوع الماضى، وتقول القوات السورية، إنها عازمة على بسط السيطرة الكاملة على مدينة حلب.

 

ويعيش فى الأجزاء الشرقية من المدينة قرابة 275 ألف شخص تحت الحصار، فى ظل نقص الماء والغذاء، إضافة إلى انعدام الخدمات الصحية حيث أغلقت معظم المستشفيات أبوابها جراء القصف المكثف.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو