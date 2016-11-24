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الكويت تدخل غدا الصمت الانتخابى قبل انتخابات مجلس الأمة

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الكويت تدخل غدا الصمت الانتخابى قبل انتخابات مجلس الأمة الكويت تدخل غدا الصمت الانتخابى قبل انتخابات مجلس الأمة

>الكويت (أ ش أ)

تدخل الكويت غدا الجمعة مرحلة "يوم الصمت الانتخابى" قبل يوم واحد من بدء انتخابات مجلس الأمة فى فصلها التشريعى الـ15 صباح السبت المقبل، ويمنع خلال يوم الصمت الانتخابى بموجب القانون على وسائل الاعلام ومنها الالكترونية ممارسة أى نشاط فى إطار الحملات الانتخابية للمرشحين.

وتتواصل طوال اليوم الخميس الحملات الانتخابية للمرشحين يليها "يوم الصمت الانتخابى" الذى يمنع خلاله كذلك على المرشحين القيام بأى عمل يندرج ضمن حملات الترويج والدعاية الانتخابية لكسب تأييد الناخبين.

ويهدف "يوم الصمت الانتخابى" إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية بعد حل مجلس الأمة فى 16 أكتوبر الماضى بمرسوم أميرى ومرور 34 يوما من الإشهار الانتخابى، فيما يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر رسائل تثقيفية للناخبين وحثهم على المشاركة الايجابية بالانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين.

ووفق القرار الصادر عن وزارة الإعلام الكويتية بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة، فإنه يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أى لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدى أو عنهم فى يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.


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