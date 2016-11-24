أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير العدل الإماراتى ينسحب من انتخابات لمكتب مجلس وزراء العدل العربى

Google+ Print
وزير العدل الإماراتى ينسحب من انتخابات لمكتب مجلس وزراء العدل العربى وزير العدل الإماراتى ينسحب من انتخابات لمكتب مجلس وزراء العدل العربى

> كتب إبراهيم قاسم و مصطفى عنبر

قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام، أن وزراء العدل السعودى والعراقى والإماراتى أعلنوا خوضهم الانتخابات لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن وزير العدل الإماراتى قرر الانسحاب لإفساح المجال لوزيرى العدل السعودى والعراقى اللذين تم التصويت لاختيارهما كعضوى بالمكتب التنفيذى للمجلس الذى يتكون من 8 أعضاء هم الرئيس الحالى والسابق واللاحق لدورة المكتب التنفيذى وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهيجائى للدول الاعضاء واثنين منتخبين هما السعودى والعراقى.

وأوضح أن وزراء العدل العرب صوتوا على القرارات والتوصيات النهائية لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب الذى عقد على مدار 3 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه القرارات فى البيان الختامى لاجتماع المجلس.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365