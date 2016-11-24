وزير العدل الإماراتى ينسحب من انتخابات لمكتب مجلس وزراء العدل العربى

كتب إبراهيم قاسم و مصطفى عنبر

قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام، أن وزراء العدل السعودى والعراقى والإماراتى أعلنوا خوضهم الانتخابات لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن وزير العدل الإماراتى قرر الانسحاب لإفساح المجال لوزيرى العدل السعودى والعراقى اللذين تم التصويت لاختيارهما كعضوى بالمكتب التنفيذى للمجلس الذى يتكون من 8 أعضاء هم الرئيس الحالى والسابق واللاحق لدورة المكتب التنفيذى وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهيجائى للدول الاعضاء واثنين منتخبين هما السعودى والعراقى.

وأوضح أن وزراء العدل العرب صوتوا على القرارات والتوصيات النهائية لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب الذى عقد على مدار 3 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه القرارات فى البيان الختامى لاجتماع المجلس.