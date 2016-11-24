أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خطف طفل وهتك عرضه ونشر صوره عارياً

Google+ Print
خطف طفل وهتك عرضه ونشر صوره عارياً خطف طفل وهتك عرضه ونشر صوره عارياً

 اتهمت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، طالباً وعاطلاً عن العمل خليجيين أحدهما 12 عاما والثاني 19 عاما، بهتك عرض طفل أوروبي عمره 11 عاما، بأن احضره أحدهما إلى مجلسه واعتدى على براءته، وصوره عارياً على هاتفه المتحرك، ونشر المقطع على حسابه على "الانستغرام"  بصورة مخلة بالآداب العامة.

وأفادت والدة الطفل، بأنها شاهدت في هاتفه مقطعا مصورا له أثناء تعرضه للاعتداء الجنسي من قبل المتهمين، موضحة أن الطفل أخبرها أنه في يوم الواقعة بينما كان يمر من الحي اعترضه المتهمان وأجبراه على دخول مجلس منزل أحدهما، وهناك جرداه من ملابسه وصوراه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية