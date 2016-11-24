خطف طفل وهتك عرضه ونشر صوره عارياً

اتهمت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، طالباً وعاطلاً عن العمل خليجيين أحدهما 12 عاما والثاني 19 عاما، بهتك عرض طفل أوروبي عمره 11 عاما، بأن احضره أحدهما إلى مجلسه واعتدى على براءته، وصوره عارياً على هاتفه المتحرك، ونشر المقطع على حسابه على "الانستغرام" بصورة مخلة بالآداب العامة.

وأفادت والدة الطفل، بأنها شاهدت في هاتفه مقطعا مصورا له أثناء تعرضه للاعتداء الجنسي من قبل المتهمين، موضحة أن الطفل أخبرها أنه في يوم الواقعة بينما كان يمر من الحي اعترضه المتهمان وأجبراه على دخول مجلس منزل أحدهما، وهناك جرداه من ملابسه وصوراه.