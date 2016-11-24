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إحالة نجار آسيوي إلى "الجنايات" بتهمة شروع في القتل

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إحالة نجار آسيوي إلى "الجنايات" بتهمة شروع في القتل إحالة نجار آسيوي إلى "الجنايات" بتهمة شروع في القتل

أحالت النيابة العامة إلى "الجنايات" نجارا آسيويا قالت إنه شرع في عمدا في قتل صاحب محل تجاري مستخدما عصا خشبية في ضربه على رأسه " قاصدا إزهاق روحه"، إلا أن أثر جريمته لم يستمر نتيجة تدخل أحد الجيران الذي استدعى الشرطة والاسعاف.

وذكر شاهد العيان للنيابة أنه بينما كان يهم في إغلاق محله قبيل انتصاف ليل الواقعة، سمع أصوات صراخ في محل مجاور فهرع إلى هناك وشاهد صاحبه وهو المجني عليه ملقيا على الارض ورأسه ينزف دما، كما شاهد المتهم وهو يحمل عصا خشبية ، قبل أن يتم استدعاء الاسعاف و الشرطة التي حضرت إلى المكان وألقت القبض على الجاني الذي أقر بفعلته في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.

 

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