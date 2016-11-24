بالصور..وزير البيئة لأهالى المنتزه المحتجين على محطة "القمامة":حقكم علينا

الإسكندرية – أسماء على بدر

استمع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إلى مشاكل أهالى المنتزة المقيمين بجانب محطة الزياتين الوسيطة لجمع القمامة بالإسكندرية بعدما طالبوا بإزالتها لتضررهم منها بسبب الرائحة الكريهة والحرق ونقلها خارج المنطقة السكانية.

وقال وزير البيئة لأحد الاهالى: المحطة مفيهاش قمامة أنت كنت عارف تعيش هنا قبل كده بعد ما كانت ممتلئة بالقمامة ، احنا ممكن نعدل فى المصنع وليس نقله لحل مشكلة الأهالى.

وأمر وزير البيئة بتشكيل لجنة من المسئولين من شئون البيئة بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية لحل مشكلة الأهالى قائلا: محدش يزعل وحقوا علينا أننا نسمعكم ونخدمكم".