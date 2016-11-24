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15 مليون جينه لتطوير دار الأحداث بالزقازيق

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15 مليون جينه لتطوير دار الأحداث بالزقازيق 15 مليون جينه لتطوير دار الأحداث بالزقازيق

>الشرقية – إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن توفير 15 مليون جنيه من صندوق تحيا لتطوير دار التربية للبنين " الأحداث "  في الصيادين بمدينة الزقازيق، للحد من ظاهرة أطفال الشوارع وتوفير مكان آمن للأطفال لحمايتهم من الشارع.

 

وقال علي عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في تصريح صحفي، أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة المبنى القديم " دور التربية " ، وإنشاء مبنى جديد لرعاية أطفال الشوارع، وإنشاء ملعب خماسي، ومسجد و، وأربع ورش حرفية للأطفال لتعليمهم الحرف المختلفة لتخريج فرد قادر على العمل والعطاء ينعكس على حياته اليومية والمعيشية بشكل جيد، وذلك بالإضافة 2 وحدة متنقلة مجهزة  لنقل ورعاية أطفال الشوارع تحت إشراف هيكل وظيفي متخصص.

 


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