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ترامب يطمئن شركة «أبل» وينهى مقاطعة منتجاتها

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ترامب يطمئن شركة «أبل» وينهى مقاطعة منتجاتها ترامب يطمئن شركة «أبل» وينهى مقاطعة منتجاتها

الرئيس الأمريكي دونالد (أرشيفية)

طمأن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب رئيس شركة (أبل) تيم كوك فى اتصال هاتفى بشأن محفزات جديدة ستتخذها الإدارة الأمريكية، بعد علاقة اتسمت بالتوتر على مدار الأشهر الماضية، توعد خلالها ترامب بمقاطعة شركة أبل وزيادة الضرائب المفروضة عليها.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) ، اليوم الخميس، عن ترامب قوله “تلقيت اتصالا من تيم كوك، وأخبرته أن أحد أكبر الإنجازات التى ستتم فى فترتى الرئاسية، هى عندما أدفع أبل لإنشاء مصنع كبير فى الولايات المتحدة، أو عدة مصانع كبيرة”.

واعتبر ترامب أن هذا سيكون أفضل من أن تقوم أبل بإنتاج منتجاتها فى الصين أو فيتنام.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم حوافز لأبل لتقبل على هذه الخطوة، قائلا “سنقوم بتقليل ضرائب الشركات بشكل كبير، وهو أمر سيسعد أبل”.

يذكر أن ترامب هاجم شركة أبل بشراسة خلال ترشحه للانتخابات، إذ دعا لمقاطعة منتجاتها بعد أن رفضت مساعدة مكتب التحقيقات الفدرالى “إف بى آى” فى اختراق هاتف (آيفون) التابع لسيد فاروق، وهو منفذ هجوم سان برناردينو بولاية كاليفورنيا مع زوجته، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

كما انتقد ترامب بشدة قيام أبل بإنتاج منتجاتها خارج الولايات المتحدة، رغم انخفاض التكلفة مقارنة بإنتاجها فى أمريكا.

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