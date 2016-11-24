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هشام زكريا يبلغ إدارة الترسانة بالرحيل عقب لقاء المستقبل

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هشام زكريا يبلغ إدارة الترسانة بالرحيل عقب لقاء المستقبل هشام زكريا يبلغ إدارة الترسانة بالرحيل عقب لقاء المستقبل

>كتب - هيثم عويس

أبلغ هشام زكريا المدير الفنى للترسانة إدارة ناديه بالرحيل عن النادى عقب لقاء الغد أمام نجوم المستقبل فى الأسبوع الثامن بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى نظرا لحالة التخبط الإدارى الذى يشهده النادى وعدم استطاعتهم تلبية احتياجات اللاعبين منذ مجيئه خلفا لعلى ماهر .

كان 17لاعبا قد أضربوا عن حضور التدريبات بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وهو ما ادى بزكريا إلى خوض لقاء الشرقية للدخان فى الأسبوع السادس بالناشئين وهو ما أدى لهزيمة الفريق بهدف نظيف .

ويحاول مجلس إدارة النادى اقناع هشام زكريا بالبقاء والإستمرار مع الفريق مع وعده بحل كافة الازمات التى تحاصر الفريق تباعا طبقا للألتزامات على المجلس فى ظل وجود اكثر من لعبة تحتاج للدعم المادى .

يذكر ان الترسانة يحتل المركز السابع عشر بجدول الدورى برصيد 3 نقاط جمعهم الفريق من ثلاث تعادلات .  


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