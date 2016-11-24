وكيل تعليم بورسعيد يحيل مدرسة للتحقيق ضربت تلميذا بالعصا أثناء اليوم الدراسى

بورسعيد - محمد عزام

أحال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، "ن .ا" مدرسة اللغة العربية بمدرسة اشتوم الجميل بإدارة شمال التعليمية بالمحافظة للتحقيق، لقيامها بضرب تلميذ فى الصف الخامس الابتدائى بالمدرسة بالعصا أثناء اليوم الدراسى .

وكلف حنان ناصف مدير عام إدارة شمال التعليمية بمتابعة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، مشددا على أهمية منع العنف بالمدارس تماما، وعدم استخدام "العصا "مطلقا داخل الفصول الدراسية، واتخاذ قرارات رادعة لمن يخالف تلك التعليمات والقرارات الوزارية، وكذا اتخاذ كل التدابير والإجراءات التى من شأنها جذب التلاميذ للمدرسة، والتنبيه على كل المعلمين باستخدام استيراتيجيات التعلم الحديثة، وأن يحظى كل التلاميذ بجميع مدارس المحافظة بسبل الرعاية، والاهتمام للاستمرار فى إنجاح تجربة المحافظة لعودة الطالب لمدرسته .