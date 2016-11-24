رئيس مدينة بركة السبع يغلق 19 حضانة تدار بطرق عشوائية

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

اصدر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة بركة السبع قرارا بغلق إداري لعدد من الحضانات بلغ عددها 19 حضانة، تدار بطريقة غير قانونية وعشوائية ولا تنطبق عليها المواصفات اللازمة لتربية النشئ الصغير ولا بد أن تكون جميع الحضانات الموجودة بدائر المركز على مستوي لائق لتعليم وتربية أولادنا.

وشمل القرار حضانة زهور الجنة المدير المسئول ، والروضة بجوار مستودع الغاز بمنزل أيمن وحيد مساور، حضانة الزهور ، المدير المسئول منى سالم شطا ابو مشهور، حضانة الأمل المدير المسئول فتحية محمد السيد مصطفى الشهيد فكرى شارع الترعه بمنزل محمد فاروق فهمي، وحضانة بيبى هوم ـ المدير المسئول ـ سمر محمد مصطفى حشاد الشهيد فكرى شارع خلف مستشفى القرية بمنزل ماهر لطفي اليماني .

كما شمل القرار غلق حضانه أحباب الله المدير المسئول فيفى متولى عطا الله، الشهيد فكرى شارع الرئيسى بمنزل ليلى النوفى السيد، حضانه الزهراء المدير المسئول رنيا محسن عرفات الشهيد فكرى طريق المقابر منزل فوزيه موسى حبيب، حضانه سمسم المدير المسئول أسلام أحمد زكى مطاوع ، الشهيد فكرى الشارع الرئيسى بمنزل السيد يوسف مطر، حضانه فجر الأسلام المدير المسئول بسمه محمد زكى حسان الروضه شارع ديا الكوم بالقريه بمنزل مهدى محمد عطيه، هابى كيدز المدير المسئول سالم صلاح لاشين الروضه شارع مسجد الصحاب بمنزل عبد المجيد بديره، حضانه النور جمعية النور الأسلامية ـ الروضه أعلى مسجد النور، دار محمد المدير المسئول صفاء أسماعيل أبو العز أبو مشهور أعلى منشار الخشب بملك السيد أبراهيم ببارس، حضانه أحباب الله المدير المسئول أمانى رجب عبد العاطى، أبو مشهور شارع السوق بمنزل محمد أبو اليزيد، حضانه نور الهدى المدير المسئول ألهام محمد عباس ابو مشهور شارع السوق بمنزل محسن عبد العال دحروج، حضانه الأيمان المدير المسئول رشا محمود مطر أبو مشهور شارع وسط البلد بمنزل أحمد الصعيدى .

كما شمل إغلاق حضانة الإيمان المدير المسئول أيمان محمد فهمى أبو مشهور بجوار مسجد سيدى، حضانه سماح الخطيب المدير المسئول ، ابو مشهور شارع الترعه بمنزل احمد الشرقاوى ، حضانة كراميش جنات محمود عبد الفتاح شارع أبو مشهور ش الترعه بمنزل زينب حسن الحفناوى، حضانة رباب أبراهيم عبد القوى طوخ طنبشا بجوار صيدليه الدكتور عبد المنعم الأعصر بمنزل الماطنه رباب عبد القوى ، حضانة البر والاحسان المدير المسئول دعاء جلال محمود حمد عزبه راتب بجوار المدرسه بملك جمعية البر والأحسان ، حضانة أنصار السنة المحمدية حنان فتحى رضوان طوخ طنبشا أعلى مسجد أنصار السنه المحمدية.